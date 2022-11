System of a Down Live in Yerevan, Armenia 2015

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

System of a Down - Yerevan, Armenia - 23.04.2015 1. Holy Mountains, 2. Jet Pilot, 3. Suite-Pee, 4. Prison Song, 5. U-Fig, 6. Aerials, 7. Soldier Side - Intro, 8. B.Y.O.B., 9. I-E-A-I-A-I-O, 10. Radio/Video, 11. Bubbles, 12. CUBErt, 13. Hypnotize, 14. Dreaming, 15. Needles, 16. Deer Dance, 17. P.L.U.C.K., 18. Sartarabad, 19. Psycho, 20. Chop Suey!, 21. Lonely Day, 22. Question!, 23. Bounce, 24. Kill Rock 'n Roll, 25. Marmalade, 26. Lost in Hollywood, 27. Spiders, 28. Mr. Jack, 29. Science, 30. Chic 'N' Stu, 31. ATWA, 32. War?, 33. Arto, 34. Cigaro, 35. Roulette, 36. Toxicity, 37. Sugar