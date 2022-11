Tænk på et tal

Not Available

Not Available

Flemming Borch, der er kassér i en bank, opdager ved et tilfælde et karbonpapir, hvorpå en røveritrussel står skrevet. Borch gemmer nogle af bankens penge i sin madskasse og da røveriet endelig bliver begået, tror alle, at røveren har stjålet alle pengene. Røveren er dog mistænksom - særlig da han hører at udbyttet blev ca. 190.000,- kr. Bankrøveren begynder nu at drive terror mod Borch. Borch møder en ung svensk pige, Merrild, og de har det dejligt sammen. Merrild hjælper Borch til udlandet med alle pengene, men idyllen er kortvarig. Bankrøveren og politiet ankommer begge til ferieparadiset.