The first sound film from Denmark! Charles Wilken reads a poem by Holger Drachmann. Ayoe Willumsen sings "Gylden Sol" and Albert Luther sings the song about Stella. Jacob Texière reads H.C. Andersen's "Thepotten". Robert Storm-Petersen & Christian Arhoff does the drunken dialogue of "Storm og Stille". And Frederik Jensen sings "Gøgleri" and "Du skal rose din Kone".