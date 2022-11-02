Technologiya

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Гениальный ученый изобретает лекарство от всех болезней — «Каротин-6», а затем становится случайной жертвой бандитской разборки и погибает прямо на глазах 12-летнего внука Севы и его друга Кости. Сева посвящает свою жизнь тому, чтобы разобраться в дедовских исследованиях и отомстить за его смерть. Костя — человек более прагматичный — уезжает в Германию, но, услышав призыв друга помочь, возвращается. Мишеней для отмщения у молодых людей целых три: криминальный авторитет Пикассо, которому и предназначалась пуля; его незадачливый киллер; корыстолюбивый и недалекий директор НИИ, которой при жизни Севиного деда не смог оценить изобретение по достоинству.