Not Available

Tenacious D live in Germany on August 17, 2013. Setlist: 01. Rize Of The Fenix 02. Low Hangin' Fruit 03. Señorita 04. The Road 05. Roadie 06. Dio 07. Throw Down 08. Film: "JB's BJ" 09. Kickapoo 10. Deth Starr 11. The Metal 12. Beelzeboss (The Final Showdown) 13. Tribute 14. Fuck Her Gently 15. Interview