Terence Trent D'Arby - Live in Munich (1989)... SONGLIST: 01 If You All Get To Heaven 02 Seven More Days 03 Rain 04 Ill Never Turn My Back On You 05 Wicky Wacky 06 Sign Your Name 07 Lets Go Forward 08 Wishing Well 09 If You Let Me Stay 10 Whos Loving You 11 Dance Little Sister