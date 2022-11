Not Available

Live at Big Cat, Osaka, Japan, 08.oct.1999 - 01. D.N.R. 02. Down for Life 03. Low 04. Burnt Offerings 05. Into the Pit 06. Bass Solo 07. Souls of Black 08. Three Days in Darkness 09. Eyes of Wrath 10. True Believer 11. The Legacy 12. Riding the Snake 13. Legions of the Dead 14. Practice What You Preach 15. Over the Wall 16. Dog Faced Gods 17. The New Order 18. Disciples of the Watch 19. Backstage Footage Before Show