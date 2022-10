Thalles Roberto - Uma História Escrita Pelo Dedo de Deus

Not Available

O trabalho, lançado em DVD Duplo, foi gravado ao vivo no Chevrolet Hall em Belo Horizonte (MG). Faixas: 1. Escrita pelo dedo de Deus 2. Deus da minha vida 3. Me faz viver 4. O que queres de mim 5. Meu mundo 6. Arde outra vez 7. Clareia 8. Aleluia 9. Esse é que é Deus 10. Quando essa igreja ora 11. Como é bom poder acordar Disco 2: 1. Eu amo você 3 2. Como Ele sempre faz 3. Deus da força 4. Mesmo sem entender 5. Nada além de Ti 6. Deus me ama 7. Ele é contigo 8. Oh, meu irmãozinho 9. Jesus me achou 10. Casa do Pai 11. Eu escolho Deus.