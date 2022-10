The Best Day of My Life

Not Available

Arthur était pourtant sûr qu'avec Lola, ils ne tomberaient jamais dans les clichés du couple ! Mais voilà, aujourd'hui, Lola, 30 ans, élevée au prince charmant, veut une preuve d'amour et une vraie : le mariage ! Elle lui vend un mariage idyllique et Arthur, par amour, finit par se laisser convaincre. Mais attention : uniquement à ses conditions ! Entre les rêves de petites filles de Lola, les envies anticonformistes d'Arthur, le mariage en grande pompe qu'imagine la famille, et la réalité qui les rattrape, l'organisation du plus beau jour de leur vie va s'avérer plus compliquée que prévue. Pourvu qu'ils ne fassent pas comme tout le monde... mais en pire !