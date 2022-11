Not Available

The Crusaders - Full Concert Recorded Live: 8/15/1987 - Newport Jazz Festival (Newport, RI) Setlist: 0:00:00 - Mischievous Ways 0:06:55 - Chain Reaction 0:13:51 - Blue Ballet 0:22:45 - Carmel 0:30:08 - Street Life 0:38:17 - The Good Times 0:47:03 - Way It Goes 0:52:51 - Unknown 0:56:46 - Unknown