The Cure 2008-06-20 Madison Square Garden NYC, NY 01. Underneath the Stars 02. Pictures of You 03. The Perfect Boy 04. Hot Hot Hot!!! 05. The Only One 06. The End of the World 07. Lovesong 08. Sleep When I'm Dead 09. Push 10. Friday I'm In Love 11. In Between Days 12. Just Like Heaven 13. Baby Rag Dog Book