The Forest Woman

Busuioc (Victor Rebengiuc), un taran bogat din Curtici isi trimite fiul Iorgovan (Adrian Pintea), impreuna cu servitorul Sofron (Serban Ionescu) in satul vecin pentru a gasi oameni la munca campului. Iorgovan este indragostit de Simina (Manuela Harabor), fiica unui taran sarac, dintr-un sat de munte, in cautarea careia pleaca. Cum si Simina ii impartaseste sentimentele ea accepta sa vina la culesul recoltei impreuna cu tatal sau. Sentimentele lui Iorgovan sunt confuze, este slab si sfasiat intre dragostea sincera pentru Simina si obstacolul prejudecatilor si diferentelor de pozitie sociala. In acest timp Sofron, tanarul servitor al acestuia, se indragosteste la randu-i de Simina. Infruntarea dintre cei doi pretendenti devine din ce in ce mai acuta, fapt care va limpezi atitudinea fiecaruia fata de femeia pe care amandoi o iubesc.