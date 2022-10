the GazettE: Live Tour 12-13 [Division] Final Melt at Saitama Super Arena

Not Available

Live DVD of the GazettE features the final day of their tour "live tour 12-13[DIVISION] FINAL MELT" held at Saitama Super Arena on March 10, 2013. [DVD 1] 01.[Diplosomia]~[XI] 02.DERANGEMENT 03.GABRIEL ON THE GALLOWS 04.VENOMOUS SPIDER'S WEB 05.VORTEX 06.CLEVER MONKEY 07.THE SUICIDE CIRCUS 08.DRIPPING INSANITY 09.yoin 10.kagefumi 11.kago no sanagi 12.[Depth] 13.ibitsu 14.hedoro 15.VERMIN 16.SLUDGY CULT 17.HEADACHE MAN 18.ATTITUDE 19.REQUIRED MALFUNCTION 20.[Melt] [DVD 2] 01.Ride with the ROCKERS 02.akai one piece 03.Psychedelic Heroine 04.Filth in the beauty 05.COCKROACH 06.LINDA~candydive pinky heaven~ 07.Kantou Dogeza Kumiai 08.☆BEST FRIENDS☆