Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Disc 1 01 Red 02 AGONY 03 Hyena 04 赤いワンピース 05 Psychedelic Heroine 06 SHIVER 07 ガンジスに紅い薔薇 08 PLEDGE 09 Bath Room 10 DIM SCENE 11 HEADACHE MAN 12 VERMIN 13 HESITATING MEANS DEATH 14 COCKROACH 15 DISCHARGE 16 Filth in the beauty Disc 2 17 Ride with the ROCKERS 18 Nausea & Shudder 19 SWALLOWTAIL ON THE DEATH VALLEY 20 Ruder 21 関東土下座組合 22 LINDA~candydive Pinky heaven~ 23 枯詩 24 未成年