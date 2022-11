Not Available

Tracklisting: 1. Big Monday's 2. Caompainte Por St.Catherine 3. Donald Duckless 4. Indonesisch Sprookje 5. Gymnastiek 6. Simarik 7. Gevleugelde Vrienden 8. Galliers 9. Nellie, Het Dansende Nijlpaard 10. The Stoned's 11. Bea, The Musical 12. Wintertafereel 13. Unplugged 14. Cabaret 15. Klonen 16. Mercedes Bussy 17. De Albanezen 18. Gert Verdamme 19. Simarik Reprise 20. Eddie De Zingende Zaag 21. I'll Be There For You 22. Bvd 23. Extra:audio Reiswagen