The Herb of the Rat

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Ele e Ela caminham por um cemitério a beira mar. Os pronomes são seus nomes. Os dois não se conhecem e são os únicos seres vivos no local. Num certo momento, entretanto, ao pisar errado em uma pedra solta no chão, Ela falseia e cai e neste momento é socorrida por Ele. Ela, professora, com o pai morto há apenas três dias, não tem mais ninguém no mundo. Diante de tal situação, Ele se propõe a cuidar d'Ela enquanto for vivo. Esse é o início de uma estranha relação.