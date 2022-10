The Last Sin Eater

2007

In seeking her own redemption from the one man of whom she is most afraid, 10-year-old Cadi Forbes discovers a secret sin haunting her community of Welsh immigrants in 1850s Appalachia.Portugues Baseado no livro da premiada americana Francine Riversa, "Último Espírito" conta a história de uma garota chamada Cadi Forbes (Liana Liberato) e a sua incessante procura pela remissão de um pecado. O pano de fundo da trama é a cidade norte-americana de Appalchia de dois séculos atrás, em 1850. A menina de 10 anos se sente responsável pela morte da irmã. Para tentar tirar este peso da consciência, sai à procura de um homem religioso que tem a capacidade de "absolvê-la" da culpa. Porém, enquanto busca a redenção, Cadi descobre um misterioso segredo que vai dividir sua família e a comunidade do vilarejo onde vive.