Johannes Vig lever et ensomt liv på Sandø. Han er skolelærer og da Sandø i øjeblikket er afskåret fra omverden pga. is må øens befolkning klare sig selv. Johannes er hemmeligt forelsket i både Annemari, købmandens unge datter og i gårdmandskonen Rigmor. Samtidig er Johannes liv meget trøstesløs og det er svært for ham at give sin kærlighed udtryk. Øens liv forstyrres af Harry, en ung ingeniør der gør kur til Annemari. Annemaris kæreste er i øjeblikket på fastlandet, hvorfor det er Johannes der våger over hendes dyd.