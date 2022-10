Not Available

The Misfortunates (Dutch: De helaasheid der dingen) is a 2009 Belgian comedy-drama film from director Felix Van Groeningen, adapted from the book De helaasheid der dingen by Belgian writer Dimitri Verhulst. The film stars Koen De Graeve, Johan Heldenbergh, Wouter Hendrickx, Bert Haelvoet, Valentijn Dhaenens, Kenneth Vanbaeden and Gilda De Bal.