1. The Crystal Ocean 2. Evangeline 3. Hymn (For America) 4. (Slave To) Lust 5. Garden Of Delight 6. Severina 7. Breathe Me In 8. Butterfly On A Wheel 9. Belief 10. Sacrilege 11. Wasteland 12. Daddy's Going To Heaven Now 13. Like A Child Again 14. Beyond The Pale 15. Serpents Kiss 16. Deliverance 17. Tower Of Strength