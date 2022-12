Not Available

1. Talking Heads, 2. XTC, 3. Blondie, 4. Val Doonican And Charlie McCoy, 5. Meatloaf, 6. Tom Petty, 7. The Police, 8. Bruce Springsteen, 9. Iggy Pop, 10. Tubeway Army, 11. The Specials, 12. The Damned, 13. The Ramones, 14. PIL, 15. Teardrop Explodes, 16. U2, 17. Nine below zero, 18. Japan, 19. Robert Wyatt, 20. REM, 21. Simply Red, 22. Interviews.