Oscar nominated Animated Shorts 2014: "Feral" (Directors: Daniel Sousa and Dan Golden, USA - Non-dialogue). "Get a Horse!" (Directors: Lauren MacMullan and Dorothy McKim, USA - English). "Mr. Hublot" (Directors: Laurent Witz and Alexandre Espigares, Luxembourg/France - Non-dialogue). "Possessions" (Director: Shuhei Morita, Japan - Non-dialogue). "Room on the Broom" (Directors: Max Lang and Jan Lachauer, UK - English, voices by Simon Pegg, Gillian Anderson, Rob Brydon).