New Orleans, LA, USA on July 13, 1978 1.Let It Rock (Chuck Berry cover) 2.All Down the Line 3.Honky Tonk Women 4.Star Star 5.When the Whip Comes Down 6.Beast of Burden 7.Lies 8.Miss You 9.Just My Imagination (Running Away with Me) (The Temptations cover) 10.Shattered 11.Respectable 12.Far Away Eyes 13.Love in Vain (Robert Johnson cover) 14.Tumbling Dice 15.Happy 16.Sweet Little Sixteen (Chuck Berry cover) 17.Brown Sugar 18.Jumpin' Jack Flash Encore: 19.Street Fighting Man