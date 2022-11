Not Available

Live Maracana Stadium, Rio de Janeiro, February 4th, 1995 Disc 1: Intro Not fade away You got me rocking It’s all over now Live with me Sparks will fly Satisfaction Out of tears Angie Midnight rambler Rock and a hard place I go wild Miss you Band introductions Honky tonk woman Happy The worst Disc 2: Sympathy for the devil Monkey man Street fighting man Start me up It’s only rock and roll Brown sugar Jumping jack flash Start me up