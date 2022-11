the secret conspiracy tour

Not Available

Live DVD by rapcore band (həd) p.e., shot at Hollywood (CA), and included in the "Major Pain 2 Indee Freedom: The Best of (hed) p.e." album. Tracklist: 1) Live Or Die Free - NWO 2) Mad House - Insomnia 3) Game Over - Insomnia 4) Walk On By - Insomnia 5) Sophia - Back 2 Base X 6) Peer Pressure - Back 2 Base X 7) The Truth - Only In Amerika 8) Waiting To Die - Broke 9) Lets Ride - Back 2 Base X 10) Raise Hell - Only In Amerika 11) RTO - Insomnia 12) Bartender - Broke 13) Renegade - NWO 14) Credits Track Renegade - NWO