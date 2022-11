Not Available

Élevé par des parents parfaits dans une banlieue proprette, frère cadet d'une fille à qui tout réussit et flanqué d'un ami tombeur, le pauvre Thomas se sent bien ordinaire. Alors qu'il tente désespérément de terminer ses études en architecture avec succès, le jeune homme rencontrera Audrey, une belle ténébreuse qui lui donnera des ailes. Évidemment, le bonheur n'est jamais simple et la vie peut être parfois cruelle...