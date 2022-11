The Son from Vingaarden

Not Available

Vingården står foran nedrivning. Det er nu 30 år siden onkel Olsen døde og gården må efter 30 år sælges, hvis ingen i familien Martin ønsker at købe den. Da der ankommer en dansk-amerikaner til den lille by, sætter Jacobsen Nicoline til at undersøge den fremmedes værelse. Erik Hein, født Martin, forsøger at købe Vingården men forhindres. I stedet køber han Sophienberg. Eriks far har for mange år siden skrevet under på en tilståelse om underslæb mod Vingården. Erik tror på sin fars uskyld og får hjælp til at bevise farens uskyld af nogle af byens retskafne beboere.