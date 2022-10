Not Available

The second film by Kyrgyzstani director Aktan Arym Kubat (then credited by his Russian name Aktan Abdykalykov), it is the first of his autobiographical Kurak ("Quilt") Trilogy, followed by Beshkempir (The Adopted Son, 1998) and The Chimp (2001). Идиллия детства, радости, игры разрушается с возвращением в маленькое горное село моряка. В прекрасный мир девушки, мальчика и юродивого врывается великолепная морская форма с клешами и бескозыркой, и волшебная морская ракушка - источник всех их будущих бед.