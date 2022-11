Not Available

Med sin drengede charme og utrolige energi – berømt for altid at være hurtig på aftrækkeren og knivskarp i replikken, og han er ikke bange for at berøre emner, der går lige på grænsen til det forbudte. Du kan se frem til et show i højeste gear, når Uffe denne gang går i kødet på emner som forskellen mellem mænd og kvinder, sexplastre, service i Danmark, mænds måde at danse på og selskabslege!