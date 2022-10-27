The Weather Station

Not Available

На затерянной высоко в горах метеостанции несут службу несколько человек. Однажды они перестают выходить на связь, руководство высылает на станцию спасателей, которые находят распахнутые настежь двери, еще теплые угли в котельной, неработающую радиостанцию — и никого. Подозреваются все, кто находился на станции: двое метеорологов с безупречным послужным списком и странными увлечениями: один помешан на поисках снежного человека, другой часами просиживает над сооружением из спичек копий памятников архитектуры; их помощник 19-летний Ромаш, умеющий исчезать и прятаться так, что никто не может найти; а так же появившиеся накануне в окрестностях станции двое спелеологов-любителей: красавица Ирина и ее муж Вадим.