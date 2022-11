Not Available

1."Substitute" 2."I Can See For Miles" 3."Baba O'Riley" 4."Face the Face" 5."Love Reign O'er Me" 6."Boris the Spider" 7."Dig" 8."Join Together" 9."Rough Boys" 10."You Better You Bet" 11."Behind Blue Eyes" 12."Won't Get Fooled Again" 13."Who Are You"