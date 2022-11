Thomas en Senior en de grote goudroof

Not Available

De serie begint wanneer het basisschooljongetje Thomas de oude weduwnaar Senior leert kennen. Aanvankelijk vindt Thomas Senior maar een ouwe brompot, maar langzamerhand worden ze bevriend en hebben ze het beste met elkaar voor. In de serie krijgt het tweetal te maken met een zakkenrollersbende die Senior's gouden horloge steelt. Senior zet alles op alles om zijn eigendom terug te krijgen. Als Thomas bij toeval een geheimzinnig pakje in handen krijgt, proberen boeven, die denken dat Senior over het pakje beschikt, Senior te pakken te krijgen en hem uit te horen. Thomas en Senior denken dat het de zakkenrollers zijn die Senior een voet dwars willen zetten, maar in werkelijkheid blijkt het om een bende te gaan die met behulp van de inhoud van het pakje een Egyptische goudschat, die gevonden werd door de archeoloog professor Drenth, buit willen maken.