Nyt comedy show af Thomas Wivel ! Thomas Wivel har optrådt i spidsen af dansk stand-up i over 10 år – nogen kalder ham stand-uppernes GODFATHER. Han er en evig inspiration for alle, der holder af stand-up. Thomas kan noget med timing og levering, som ingen kan gøre ham efter. Det ser så legende let ud, når Thomas går på scenen, men underkend aldrig det enorme engagement, som driver Thomas til altid at være med helt fremme i alle afkroge af stand-uppens udvikling.