TNA - Against All Odds 2010

8 Card Stud Tournament Quarter Final Match - D'Angelo Dinero vs. Desmond Wolfe (w/Chelsea) 8 Card Stud Tournament Quarter Final Match - Hernandez vs. Matt Morgan 8 Card Stud Tournament Quarter Final Match - Kurt Angle vs. Mr. Anderson 8 Card Stud Tournament Quarter Final No Disqualification Match - Abyss vs. Mick Foley Tag Team Match - Team 3D (Brother Devon & Brother Ray) vs. The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) 8 Card Stud Tournament Semi Final Match - D'Angelo Dinero vs. Matt Morgan 8 Card Stud Tournament Semi Final Match - Abyss vs. Mr. Anderson TNA World Heavyweight Title Match (Special Referee: Eric Bischoff) - AJ Styles (w/Ric Flair) (c) vs. Samoa Joe TNA World Heavyweight Title #1 Contendership 8 Card Stud Tournament Final Match - D'Angelo Dinero vs. Mr. Anderson