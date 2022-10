Tod einer Schülerin

Not Available

Der beliebte Pädagoge Alex Berger (Brandt) steht entgeistert vor seinen Bücherbergen: Eine Schülerin, mit der er Sex hatte,wurde erschlagen am See der brandenburgischen Kleinstadt aufgefunden, nun plant das Kripoteam (Lavinia Wilson, Peter Lerchbaumer) einen Massen-Gentest. Berger beichtet seiner Frau (Corinna Harfouch) den angeblich einmaligen Seitensprung, mit dem Mord habe er aber nichts zu tun. Bergers Familie droht an der Belastung zu zerbrechen… Die Auflösung steht im Hintergrund, der Film konzentriert sich auf das Drama im Hause Berger. Fabelhaft: die dynamische Kamera und das auch in kleinen Rollen nuanciert agierende Ensemble.