Live - Ziggo Dome Amsterdam 09.02.2018 Tracklist: 1 Intro 2 Alone 3 Hold The Line 4 Lovers In The Night 5 Spanish Sea 6 I Will Remember 7 English Eyes 8 Jake To The Bone 9 Lea 10 Rosanna 11 Miss Sun 12 Georgy Porgy 13 Human Nature 14 Holyanna 15 No Love 16 Mushanga 17 Stop Loving You 18 Girl Goodbye 19 Angela 20 Lion 21 Dune (Desert Theme) 22 While My Guitar Gently Weeps 23 Stranger In Town 24 Make Believe 25 Africa 26 The Road Goes On