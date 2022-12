Not Available

Recorded live at Vina Del Mar Festival, Chile - February 20th, 2004 Track List 1.Girl Goodbye 2. Goodbye Elenore 3. Child's Anthem 4. I'll Supply The Love 5. Stop Loving You 6. I'll Be Over You 7. Africa 8. Waiting For Your Love 9. George Porgy 10. Lion 11. Hydra 12. English Eyes/ Till The End 13. Rosanna 14. Hold The Line 15. Home Of The Brave