1990

Greatest Hits Live ... And More: Total Live Concert Le Zenith, Paris October 1990.Tracklisting: 1. Intro (Child's Anthem) 2. Africa 3. Georgy Porgy 4. I'll Be Over You 5. David Paich Solo Spot 6. I Won't Hold You Back 7. Little Wing (Tribute to Jimi Hendrix) 8. Without Your Love 9. English Eyes 10. Rosanna 11. Afraid Of Love 12. Hold The Line