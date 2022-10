Tre engle og fem løver

Not Available

Hele Danmarks forrygende lille Bertram er her igen for fuld udblæsning. Hans mor har inviteret tante Gyda fra landet - og far har inviteret onkel Georg, der er “ude” i øjeblikket. Bertram koncentrerer sig om malerkunsten, hvorfor der p.t. er ro i hjemmet. En dag tager onkel Georg børnene med på Glyptoteket, hvor far er kustode. Bertram tager sit maleri med, hvilket bliver skæbnesvangert. En international bande er i færd med at stjæle et kostbart maleri, som de får byttet med Bertrams mesterværk. Søsteren Winni tages som gidsel og nu kommer der drøn på! Især da Bertram sætter sig ved rattet i kæmpespeedbåden. Det hele slutter under store tumulter i Tivoli. Danmarks frækkeste og dejligste unger har slået til igen.