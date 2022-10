Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Dieser Film beschreibt in kleinen Geschichten den Verein Eintracht Frankfurt und seine Fankultur. Fans, Freunde, Spieler und Offizielle der Eintracht kommen zu Wort und geben einen Einblick in das Herz von Eintracht Frankfurt. Dabei wird Eintracht Frankfurt nicht nur als der erfolgreiche Fußballclub abgebildet, sondern auch als der große Sportverein mit all seinen Facetten