Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

5 psychedelic short films, broadcast on the French/German tv channel "arte" on 2007-07-16 "Be-In" USA 1967, 7 min "Beatles Electronique" USA 1966-69, 3 min "San Francisco" Great Britain 1967/68, 15 min. "Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable" USA/Great Britain 1967, 12 min. "Eyetoon" USA 1967/68, 8 min.