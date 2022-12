Not Available

Hard Rock Hotel, Las Vegas,USA, 30.4.2015 Playlist: 1. What You Don't Know 2. The Kids Are Back 3. Stay Hungry 4. The Beast 5. Shoot 'Em Down 6. You Can't Stop Rock 'N' Roll 7. I Believe In Rock 'N' Roll 8. Under The Blade 9. I Am (I'm Me) 10. We're Not Gonna Take It 11. The Fire Still Burns 12. The Price 13. Burn In Hell 14. A.J. Pero Tribute 15. I Wanna Rock 16. Come Out and Play 17. S.M.F.