U Pana Boga za piecem

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Królowy Most to miasteczko gdzieś przy wschodniej granicy, z kościelną wieźą górującą nad okolicą i złotą kopułą cerkwi, z charyzmatycznym proboszczem i posłusznymi parafianami. Świat, w którym czas łaskawie się zatrzymał. Senną atmosferę zakłóca pojawienie się energicznej Marusi, która przekracza polską granicę, źeby zarobić sprzedając towar na bazarze. Obrabowana przez raketierów, zwraca się o pomoc do miejscowej policji. Komisarz rozpoczyna śledztwo, a Marusia jako koronny świadek zostaje umieszczona na plebanii.