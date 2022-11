Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

1. Pureness 2. Distance 3. Ambition 4. Breath of My Heart 5. Kizuna 6. interlude~Where is love ? 7. Lie 8. Pieces 9. Personal 10. Dreamin' 11. True Love 12. Flower 13. Puzzle 14. Hello~album version~ 15. Message 16. Hello~symphony modulation style~