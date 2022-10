Not Available

UFC 188: Velasquez vs. Werdum is an upcoming mixed martial arts event that will be held on June 13, 2015 at Arena Ciudad de México in Mexico City, Mexico. Champ Cain Velasquez vs. Fabricio Werdum | Eddie Alvarez vs. Gilbert Melendez | Kelvin Gastelum vs. Nate Marquardt | Yair Rodriguez vs. Charles Rosa | Angela Hill vs. Tecia Torres