Sat, Jun 8 / 9:00 PM CDT / Main Card United Center Chicago, IL United States Henry Cejudo vs. Marlon Moraes – for vacant bantamweight title | Champ Valentina Shevchenko vs. Jessica Eye – women’s flyweight title | Donald Cerrone vs. Tony Ferguson | Jimmie Rivera vs. Petr Yan | Blagoy Ivanov vs. Tai Tuivasa