Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

UFC Fight Night 162 Main Event 170 lbs.: Demian Maia vs. Ben Askren UFC Fight Night 162 Main Card 155 lbs.: Michael Johnson vs. Stevie Ray 155 lbs.: Frank Camacho vs. Beneil Dariush 265 lbs.: Ciryl Gane vs. Don’Tale Mayes 170 lbs.: Muslim Salikhov vs. Laureano Staropoli