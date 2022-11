Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

155 lbs.: Kevin Lee vs. Charles Oliveira | 170 lbs.: Demian Maia vs. Gilbert Burns | 115 lbs.: Amanda Ribas vs. Randa Markos | 155 lbs.: Renato Moicano vs. Damir Hadzovic | 205 lbs.: Johnny Walker vs. Nikita Krylov | 125 lbs.: Bruno Silva vs. David Dvorak