Main Event: Holly Holm (136) vs Irene Aldana (136) Co-Main Event: Yorgan De Castro (261) vs Carlos Felipe (263) Germaine De Randamie (136) vs Julianna Pena (135.5) Kyler Phillips (136) vs Cameron Else (136) Dequan Townsend (186) vs Dusko Todorovic (186)