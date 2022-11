UFC Fight Night Smith vs/ Teixeira

Not Available

UFC Fight Night Main Event On ESPN+: 205 lbs.: Anthony Smith vs. Glover Teixeira UFC Fight Night Main Card On ESPN+ (9 p.m. ET): 265 lbs.: Ben Rothwell vs. Ovince Saint Preux 155 lbs.: Drew Dober vs. Alexander Hernandez 135 lbs.: Ray Borg vs. Ricky Simon 185 lbs.: Karl Roberson vs. Marvin Vettori — CANCELED (full story here) 265 lbs.: Andrei Arlovski vs. Philipe Lins 155 lbs.: Michael Johnson vs. Thiago Moises UFC Fight Night Prelims Card On ESPN+ (7 p.m. ET): 135 lbs.: Sijara Eubanks vs. Sarah Moras 155 lbs.: Gabriel Benitez vs. Omar Morales 145 lbs.: Hunter Azure vs. Brian Kelleher 265 lbs.: Chase Sherman vs. Ike Villanueva